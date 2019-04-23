Политик через суд потребовал забрать фабрику Roshen у Порошенко

Он считает, что этот процесс станет началом возвращения украинскому народу всего украденного.

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск в суд с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.

— Как глава соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, а в моём понимании — украденной у украинского народа фабрики, — заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.

Он объяснил решение подать иск после президентских выборов на Украине надеждой на его прозрачное рассмотрение, отметив, что, пока суды контролировались администрацией действующего президента, процесс был невозможен в принципе.

По мнению политика, процесс станет началом возвращения всего украденного украинскому народу.

Кондитерская фабрика имени Карла Маркса в Киеве в 1996 году вошла в состав принадлежащей Петру Порошенко корпорации Roshen. Став президентом, бизнесмен обещал продать все свои активы, однако до сих пор является конечным бенефициаром корпорации и ряда компаний.