В Германии умерла самая пожилая автогонщица страны

Знаменитая гонщица Хайди Хетцер скончалась на 82-м году жизни, сообщает B.Z. со ссылкой на родственников умершей.
Тело Хетцер было найдено в её квартире в Берлине в пасхальное воскресенье, 21 апреля. Точная причина смерти гонщицы не называется. Дети Хетцер заявили, что обстоятельства смерти их матери далеко не так важны, как обстоятельства всей жизни.
— Она жила осознанно и публично, как будто каждый день был её последним, — отметили сын спортсменки Дилан и дочь Марла.
Соболезнования семье Хетцер выразил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.
Как отмечается, женщина вернулась в Германию в середине апреля после продолжительного автомобильного тура по Африке.
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