В Германии умерла самая пожилая автогонщица страны

Несколько дней назад Хетцер вернулась из Африки после завершения первой части продолжительного автотура.

Знаменитая гонщица Хайди Хетцер скончалась на 82-м году жизни, сообщает B.Z. со ссылкой на родственников умершей.

Тело Хетцер было найдено в её квартире в Берлине в пасхальное воскресенье, 21 апреля. Точная причина смерти гонщицы не называется. Дети Хетцер заявили, что обстоятельства смерти их матери далеко не так важны, как обстоятельства всей жизни.

— Она жила осознанно и публично, как будто каждый день был её последним, — отметили сын спортсменки Дилан и дочь Марла.

Соболезнования семье Хетцер выразил бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Как отмечается, женщина вернулась в Германию в середине апреля после продолжительного автомобильного тура по Африке.

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