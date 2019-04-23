Инопланетный сейсмометр впервые в истории зафиксировал марсотрясение

Сейсмометр французского Национального центра космических исследований (CNES), установленный на посадочном модуле NASA InSight, впервые в истории зафиксировал марсотрясение. Об этом событии сообщает сам французский центр.
— Вибрация на Марсе возникла изнутри планеты, а не от движения ветров на поверхности планеты, — пишет CNES в соцсетях.
Модуль InSight примарсился на планету в ноябре. Он уже успел сделать фотографии планеты, записать шум марсианского ветра и пробурить грунт. NASA решило также публиковать прогноз погоды на Красной планете, который получает модуль.
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