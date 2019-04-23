Инопланетный сейсмометр впервые в истории зафиксировал марсотрясение

Читайте также

Инопланетный сейсмометр впервые в истории зафиксировал марсотрясение

67

Фото: © youtube.com/NASA Jet Propulsion Laboratory

Сотрясение поверхности планеты схоже с теми, что фиксировали космические корабли американской миссии Apollo на Луне.

Сейсмометр французского Национального центра космических исследований (CNES), установленный на посадочном модуле NASA InSight, впервые в истории зафиксировал марсотрясение. Об этом событии сообщает сам французский центр.

Вибрация на Марсе возникла изнутри планеты, а не от движения ветров на поверхности планеты, — пишет CNES в соцсетях.

Модуль InSight примарсился на планету в ноябре. Он уже успел сделать фотографии планеты, записать шум марсианского ветра и пробурить грунт. NASA решило также публиковать прогноз погоды на Красной планете, который получает модуль.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×