В Шри-Ланке после серии терактов сменят глав спецслужб и полиции

Президент островного государства заявил, что это необходимо для сдерживания террористической угрозы.

В течение ближайших 24 часов в Шри-Ланке сменят глав спецслужб и полицейского департамента. Об этом заявил президент страны Майтрипала Сирисена, пишет портал Ada Derana.

— Я уверен, что с такой реорганизацией сектора безопасности и с помощью зарубежной экспертизы террористическую угрозу можно сдержать, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что силовые ведомства не сообщили ему, что у них были данные о готовящихся терактах.

Сирисена добавил, что к расследованию недавних терактов подключатся эксперты ФБР и Интерпола, ведомства уже согласились отправить на Шри-Ланку своих сотрудников.

Напомним, восемь взрывов подряд прогремели на Шри-Ланке в день католической Пасхи 21 апреля 2019 года. Бомбы сдетонировали в том числе в храмах, отелях и в жилом комплексе. По последним данным, погиб 321 человек, ещё 520 человек пострадали.

Как писал Лайф, ещё с начала апреля из разных источников властям страны стали поступать предупреждения о подготовке терактов.