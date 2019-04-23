В Египте почти 90% граждан выступили за продление президентского срока

Это даёт право нынешнему главе государства Абдельфаттаху Сиси быть у власти до 2030 года.

Во время общенационального референдума 89% граждан Египта проголосовали за продление президентского срока с четырёх до шести лет, сообщает ТАСС.

Референдум в Египте прошёл с 21 по 22 апреля. Граждане страны, живущие за его пределами, имели возможность проголосовать с 19 по 21 апреля. Уточняется, что в волеизъявлении приняли участие 27 миллионов египтян — это 44% от числа всех избирателей.

Изменения дают право нынешнему главе государства Абдельфаттаху Сиси быть у власти до 2030 года.

Критики правок назвали изменение конституции шагом назад к авторитаризму. Ведь Хосни Мубарак был президентом Египта 30 лет, с 1981-го по 2011-й, когда был свергнут в результате волнений.