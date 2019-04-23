Прямая трансляция: Исследуем Mortal Kombat 11

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Прямая трансляция: Исследуем Mortal Kombat 11

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Выходит продолжение легендарной серии игр Mortal Kombat. В новой части авторы сделали ещё больше крутых фаталити, а также добавили несколько новых персонажей.

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