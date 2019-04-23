В США пасхальный кролик разнял драку — видео

Приобретённая в пасхальный вечер известность вскрыла преступное прошлое человека в костюме.

В городе Орландо американского штата Флорида человек в костюме пасхального кролика разнял драку мужчины и женщины, однако для этого он сам отмутузил побеждающего в конфликте мужчину.

Видео с кроликом, останавливающим драку, стало вирусным, однако история на этом не закончилась. Под костюмом находился парень, которого разыскивает полиция.

Газета Tampa Bay Times сообщает, что это был 20-летний Антуан Макдональд, который находится в розыске за автомобильную кражу в штате Нью-Джерси, а также мошенническое использование удостоверений и опасное вождение в Делавере и Флориде.

Несмотря на преследование со стороны правоохранительных органов, парень создал инстаграм-аккаунт, где выкладывает свои похождения в костюме пасхального кролика.

Ранее Лайф рассказывал, что накануне нового года в Одессе встреча двух Дедов Морозов, не поделивших место под ёлочкой, закончилась дракой.