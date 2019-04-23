Американские самолёты-разведчики замечены над Крымом и Донбассом

Самолёты США провели разведку у границ Крыма, Краснодарского края и над Донбассом. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Так, в 06:05 по московскому времени беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk покинул базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Над территорией Донбасса самолёт был в 11:15 по московскому времени. Беспилотник летал почти шесть часов над юго-востоком Украины, затем переместился к границам России у Чёрного моря.

Затем в 17:20 по московскому времени с той же авиабазы вылетел патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США. Он несколько раз облетел южное побережье Крыма и спустя два часа отправился в сторону Новороссийска.

В последнее время наблюдается активный рост числа разведывательных самолётов и беспилотников, курсирующих вдоль российских границ. Они регулярно появляются в небе над Балтийским морем, а также у берегов Крыма, Краснодарского края и в районе военных баз РФ в Сирии.