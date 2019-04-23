Мэй позвонила Зеленскому, чтобы поговорить о "российской агрессии"

Британский премьер поздравила избранного президента Украины с победой на выборах и пригласила его в Лондон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорила по телефону с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что она поздравила его с успехом на выборах и обозначила основные направления сотрудничества двух стран.

— Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией, — говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Мэй также заверила, что Великобритания поддержит демократическое будущее Украины, и выразила надежду на укрепление двусторонних связей в сфере обороны и безопасности.

В заключение глава Правительства Соединённого Королевства пригласила Зеленского посетить Лондон при первой возможности.

Сегодня Зеленскому звонили также канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.