Мэй позвонила Зеленскому, чтобы поговорить о "российской агрессии"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорила по телефону с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА "Новости".
Сообщается, что она поздравила его с успехом на выборах и обозначила основные направления сотрудничества двух стран.
— Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для борьбы с российской агрессией, — говорится в заявлении канцелярии британского премьера.
Мэй также заверила, что Великобритания поддержит демократическое будущее Украины, и выразила надежду на укрепление двусторонних связей в сфере обороны и безопасности.
В заключение глава Правительства Соединённого Королевства пригласила Зеленского посетить Лондон при первой возможности.
Сегодня Зеленскому звонили также канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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