Сбербанк купит 46,5% акций Rambler Group

Сбербанк вложит средства в развитие Rambler Group и приобретёт солидный пакет акций медийной компании. Стороны сообщили, что уже подписали соответствующие документы.
— Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — 46,5% и 7% соответственно, — говорится в совместном пресс-релизе.
Отмечается, что холдингом будет управлять совет директоров, в который войдут три представителя от Сбербанка, столько же от A&NN и ещё один — от Era Capital.
Как ранее писал Лайф, Сбербанк рассматривал возможность приобретения Rambler Group.
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