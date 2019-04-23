Сбербанк купит 46,5% акций Rambler Group

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Сбербанк купит 46,5% акций Rambler Group

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Компании подписали документы, по которым российский финансовый конгломерат вложится в развитие медиахолдинга.

Сбербанк вложит средства в развитие Rambler Group и приобретёт солидный пакет акций медийной компании. Стороны сообщили, что уже подписали соответствующие документы.

Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — 46,5% и 7% соответственно, — говорится в совместном пресс-релизе.

Отмечается, что холдингом будет управлять совет директоров, в который войдут три представителя от Сбербанка, столько же от A&NN и ещё один — от Era Capital.

Как ранее писал Лайф, Сбербанк рассматривал возможность приобретения Rambler Group.

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