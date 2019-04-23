Восемь подростков пострадали при падении деревянной конструкции в ТРЦ на Урале

Следователи выясняют, кто отвечает за безопасность посетителей торгового комплекса.

Деревянная конструкция обрушилась на посетителей KFC в торгово-развлекательном центре "Омега" в Екатеринбурге, сообщили в региональном управлении СК.

Сообщается о нескольких пострадавших. Как пишут местные СМИ, травмы получили восемь подростков, у одного из них — сотрясение мозга.

Полиция и следователи сейчас выясняют причины инцидента и устанавливают, кто отвечает за безопасность в торговом центре.

Если выявят нарушения, виновным грозит статья 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По ней могут дать до двух лет тюрьмы.