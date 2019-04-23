Мэй предложила Шри-Ланке специалистов по борьбе с терроризмом

Глава британского кабмина выразила соболезнования в связи с терактами, произошедшими в стране.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй предложила направить специалистов по борьбе с терроризмом для оказания помощи Шри-Ланке в расследовании серии терактов. Об этом информирует пресс-служба британского премьера после телефонной беседы Мэй с главой Кабмина Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе.

Мэй выразила коллеге глубочайшие соболезнования в связи с терактами, произошедшими в его стране.

— Мэй предложила Шри-Ланке помощь Великобритании, включая отправку британских специалистов по борьбе с терроризмом для содействия властям страны, — сообщил пресс-секретарь, добавив, что лидеры указали на "необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом".

Напомним, восемь взрывов прогремели на Шри-Ланке в день католической Пасхи — 21 апреля 2019 года. Бомбы сдетонировали в том числе в храмах, отелях и жилом комплексе. По последним данным, погиб 321 человек, ещё 520 пострадали.

Как писал Лайф, ещё с начала апреля из разных источников правительству страны стали поступать предупреждения о подготовке терактов.