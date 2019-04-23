Учёные нашли способ в 17 раз улучшить качество снимков сердца

Это позволило фиксировать мельчайшие движения сердечных клапанов и потоков крови.

Учёные из России и США вместе придумали, как улучшить качество двухмерной допплер-эхокардиографии, пишет научное издание International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery.

Речь идёт о таком исследовании сердца, которое напоминает видеосъёмку: делает снимки с определённой частотой и их объединяет. Только до сих пор медики жаловались, что таким способом некоторые важные детали не удавалось заметить.

— В старых фильмах частота воспроизведения составляет 16 кадров в секунду, и мы видим, как дёргается картинка. А качество современной допплер-эхокардиографии — 7–10 кадров в секунду. Это катастрофически мало, — посетовал один из авторов исследования, научный сотрудник Института прикладной математики и механики СПбПУ Игорь Штурц.

Теперь учёные разработали сразу несколько математических методов упорядочивания изображений, и это позволило делать в 17 раз больше кадров каждую секунду.

Такое качество "съёмки" даёт возможность зафиксировать то, что происходит в сердце за десятки миллисекунд, а это бывает очень важно для диагностики патологий.

Исследователи заявили, что уже более 50 раз проверили эффективность нового метода, делая реальные снимки сердца. Теперь у них ещё более амбициозная задача — создать 3D-модель движения крови в сердце, это до сих пор не удавалось никому в мире.