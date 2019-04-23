Из квартиры пенсионерки в Иркутске вывезли сотни мешков с мусором

Жильё представляло угрозу не только по санитарно-гигиеническим показателям, но и с точки зрения пожарной безопасности.

В одном из жилых домов Иркутска за счёт горадминистрации была расчищена "мусорная" квартира пожилой женщины. Об этом говорится на сайте учреждения.

На захламлённую квартиру в администрацию города пожаловались соседи женщины. По их словам, жильё пенсионерки стало источником невыносимого запаха, насекомых и мышей.

— Квартира представляла угрозу не только по санитарно-гигиеническим показателям, но и с точки зрения пожарной безопасности, — рассказала Надежда Лебедева, глава Правобережного округа Иркутска, где расположено проблемное жильё.

Власти Иркутска распорядились расчистить квартиру и вывезти мусор, предоставив для этого грузовой транспорт и талон на вывоз мусора на полигон. Разбирать завалы помогали сотрудники управляющей компании и предприятия-оператора по обращению с отходами. Из комнат вывезли более сотни мешков с отходами.