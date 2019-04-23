Дакота призналась, что "всю жизнь будет благодарна" изменившему ей Соколовскому

Поклонники певицы поддержали её не только в праздновании полутора лет дочки, но и в том, как "девушке можно тонко намекнуть бывшему на то, что он потерял".

Популярная российская певица Рита Дакота в очередной раз удивила подписчиков и обратилась со словами благодарности к своему бывшему мужу, тоже певцу, Владу Соколовскому, с которым они расстались из-за его измен. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Поводом для написания сообщения Рита называет половину дня рождения своей дочки от Влада — Мии. Именно ей певица посвятила первую часть послания, в которой поблагодарила "Вселенную, что выбрала именно её". Затем она переходит уже к экс-супругу.

— Спасибо тебе, @vs20, за то, что наша Мия именно такая, какая она есть, за то, что, вопреки всему, это был идеальный тандем для создания идеального маленького человечка, и я всю жизнь буду благодарить тебя за это счастье быть мамой Мии. Моя главная победа, моя главная музыка, мой главный стимул, — написала она.

Поклонники певицы поддержали её не только в праздновании полутора лет дочки, но и в том, как "девушке можно тонко намекнуть бывшему на то, что он потерял". "Я тобой восхищаюсь. Сильная, мудрая, нежная, красивая!" — написал другой подписчик. "Величие императора в умении прощать и любить! Вы большая умничка, Рита!" — гласит третий комментарий.

В начале февраля Рита Дакота уже вспоминала бывшего супруга в своём творчестве: тогда вышел клип, в котором певица использовала архивные кадры из их совместной семейной жизни. После она рассказала поклонникам, что сумела "простить и отпустить" бывшего мужа.