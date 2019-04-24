МИД РФ о нападках США на Иран: Вашингтон добивается смены власти в стране

Белый дом не скрывает, что пытается давить на Тегеран экономически: требует, чтобы весь мир перестал покупать иранскую нефть.

Соединённые Штаты Америки хотят свергнуть Правительство Ирана, заявили в Министерстве иностранных дел России. Именно этим в ведомстве объяснили постоянные нападки Вашингтона на Тегеран.

— Цель — под предлогом выдуманных претензий максимально нарастить внешнее давление на Иран, чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве, — говорится в комментарии МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что специалисты МАГАТЭ регулярно подтверждают, что Иран строго соблюдает условия ядерной сделки, но США всё равно продолжают обвинять страну в тайных намерениях применить атомное оружие.

Как ранее писал Лайф, в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и ввели против страны новые ограничения, которые с тех пор не раз расширяли.

Кроме того, Вашингтон применяет санкции и против стран, сотрудничающих с Тегераном. Одно из главных требований Белого дома — с 2 мая 2019 года прекратить покупать иранскую нефть.