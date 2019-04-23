Пенс поздравил Зеленского с победой на выборах

Политик выразил надежду на совместную работу с Администрацией избранного президента Украины, чтобы поддержать "сильную, демократическую и процветающую" страну.

Вице-президент США Майк Пенс поздравил Владимира Зеленского в телефонной беседе с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в своём твиттере.

— Поговорил сегодня с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент США и я ждём, что мы будем совместно работать с его администрацией, чтобы поддержать сильную, демократическую и процветающую Украину, — заявил Пенс.

Напомним, сегодня Центризбирком Украины обнародовал итоги второго тура выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.