Пенс поздравил Зеленского с победой на выборах

Вице-президент США Майк Пенс поздравил Владимира Зеленского в телефонной беседе с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в своём твиттере.
— Поговорил сегодня с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент США и я ждём, что мы будем совместно работать с его администрацией, чтобы поддержать сильную, демократическую и процветающую Украину, — заявил Пенс.
Напомним, сегодня Центризбирком Украины обнародовал итоги второго тура выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.
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