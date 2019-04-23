Трюдо обсудил с Зеленским отношения Канады и Украины

Политики выразили надежду на "укрепление двустороннего сотрудничества и партнёрства".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорил по телефону с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравив его с победой и обсудив канадско-украинские отношения. Об этом информирует пресс-служба главы канадского кабмина.

— Премьер-министр Трюдо поздравил избранного президента Зеленского с победой на президентских выборах на Украине 21 апреля и подтвердил неизменную поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности страны, — поясняется в заявлении.

Политики также обсудили "тёплые отношения" стран и "выразили надежду на укрепление двустороннего сотрудничества и партнёрства", в том числе в рамках Третьей конференции по реформам на Украине, предстоящей в Торонто в июле 2019 года.

Напомним, сегодня ЦИК Украины обнародовала итоги второго тура выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.