В Турции не планируют перепродавать С-400 Катару или Азербайджану

После покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 власти Турции не намерены заниматься их перепродажей в другие страны, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Речь не идёт о планах разместить С-400 в Катаре или Азербайджане. Подобный вопрос никогда нами не обсуждался. Эта информация постоянно муссируется в СМИ. На самом деле нет никаких сложностей по этому вопросу, — приводит его мнение РИА "Новости".

По его словам, между Москвой и Анкарой было заключено стандартное соглашение о поставках, сейчас обговариваются их сроки, а если в Кремле захотят продать комплексы Азербайджану, то смогут сделать это и "без посредников", учитывая тёплые отношения между странами.

Турецкая сторона неоднократно заявляла о своём намерении довести сделку с Россией по покупке ЗРК С-400 "Триумф" до конца, несмотря на многочисленные угрозы санкциями и отстранения США от покупки их самолётов F-35. Российские военные восхитились такой настойчивости властей Турции.