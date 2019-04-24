Хабенский рассказал, как парковая зона на берегу Невы отразится на Петербурге

Ранее территорию, о которой идёт речь, занимал РНЦ "Прикладная химия", занимавшийся испытанием и разработкой высокотоксичного ракетного топлива.

Открытие парка на набережной Малой Невы в Петербурге, где планировалось возведение судебного квартала, может послужить дополнительным стимулом для развития городской культуры. Такое мнение выразил народный артист России Константин Хабенский в эфире канала "Россия 24".

— Может, эта зона, которая будет создана для прекрасных жителей Северной столицы и для её гостей, послужит новым толчком для того, чтобы культурная столица снова вернула себе это почётное звание, — отметил он.

О планах реконструкции набережной в историческом центре Петербурга было объявлено в 2007 году. В то время территорию занимал Российский научный центр "Прикладная химия", занимавшийся испытанием и разработкой высокотоксичного ракетного топлива. Центр решили перебазировать, а территорию рекультивировать.

Врио главы Петербурга Александр Беглов в понедельник на совещании с членами правительства города предложил выставить будущее территории на общественное обсуждение. Он указал, что проект требует серьёзной переоценки с точки зрения пользы для горожан и гостей Северной столицы.