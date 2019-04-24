Дворец Нерона вновь открыли в Риме после 10 лет реставрации

В Риме вновь открылся для публики знаменитый Золотой дом Нерона, пишет "Евро пульс". Сообщается, что посетителям доступны музей, выставочные залы и подземные пространства дворца.
Реставрация комплекса шла десять лет. За это время восстановили старинную мраморную отделку и мозаику. Кроме того, во дворце изменили освещение. Теперь, как считают специалисты, оно больше похоже на оригинальное.
Отмечается, что попасть на экскурсию в Золотой дом можно будет по единому входному билету в Колизей, на Римский форум и Палатин.
Дворец построили после Великого пожара, охватившего Рим в 64 году нашей эры. Пламя уничтожило десятки храмов и монументов у Палатинского холма, что позволило императору Нерону построить на их месте огромную виллу.
"Золотым" дом назвали из-за покрытия купола. Это был первый случай в истории, когда внешнюю позолоту использовали не в храмовой постройке, а в частной.
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