Дворец Нерона вновь открыли в Риме после 10 лет реставрации

В легендарном Золотом доме, построенном после Великого пожара, восстановили мраморную отделку и мозаику, а освещение сделали максимально похожим на то, какое было в здании при жизни императора.

В Риме вновь открылся для публики знаменитый Золотой дом Нерона, пишет "Евро пульс". Сообщается, что посетителям доступны музей, выставочные залы и подземные пространства дворца.

Реставрация комплекса шла десять лет. За это время восстановили старинную мраморную отделку и мозаику. Кроме того, во дворце изменили освещение. Теперь, как считают специалисты, оно больше похоже на оригинальное.

Отмечается, что попасть на экскурсию в Золотой дом можно будет по единому входному билету в Колизей, на Римский форум и Палатин.

Дворец построили после Великого пожара, охватившего Рим в 64 году нашей эры. Пламя уничтожило десятки храмов и монументов у Палатинского холма, что позволило императору Нерону построить на их месте огромную виллу.

"Золотым" дом назвали из-за покрытия купола. Это был первый случай в истории, когда внешнюю позолоту использовали не в храмовой постройке, а в частной.