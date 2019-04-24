Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка

Этот пример он привёл, обсуждая реакцию молодёжи на несправедливость общества, государства и права.

Глава СКР Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском госуниверситете юстиции и рассказал, что толкнуло студента Владислава Рослякова на стрельбу в колледже в Керчи.

— Причина этому — унижение. Этого мальчика в Керчи всё время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке, футболка точно такая же, не подделка. Он покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, и вот результат, — пояснил глава ведомства.

Пример Рослякова Бастрыкин привёл, обсуждая реакцию молодёжи на несправедливость общества, государства и права.

— Конечно, надо обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Нужно поощрять нравственное и положительное поведение, и это мы особенно чувствуем, когда дети достают пистолеты, винтовки, бомбы, гранаты и идут в школы, — добавил глава СКР.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний Влад Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании Керченского политехнического колледжа. Погибло 20 человек, пострадало более 70.

Логово смерти. Лайф нашёл тренировочную базу керченского стрелка