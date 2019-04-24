Бастрыкин заявил, что боевики стали реже возвращаться в Россию из Сирии

Воевавшие на стороне сирийских боевиков стали реже возвращаться в Россию из-за страха наказания со стороны российских спецслужб. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции (ВГУЮ).

— Терроризм — это проблема ХХI века. Мы ожидаем, и это данные сирийской разведки, прибытия тех боевиков, которые покидают Сирию. Куда? На Кавказ. 30 уголовных дел по Дагестану мы уже возбудили. Пока поток прекратился, потому что они поняли, что будем привлекать к ответственности, — сказал он.

Трансляция выступления Бастрыкина была опубликована в официальной группе ВГУЮ в социальной сети "ВКонтакте".

Во время этого же выступления глава СКР рассказал, что заставило керченского стрелка пойти на убийства учеников колледжа в октябре 2018 года.