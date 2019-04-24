В Минкомсвязи посчитали стоимость покрытия всех федеральных дорог

В текущем году на старт этого проекта предполагается выделить 500 миллионов рублей.

Обеспечение подвижной радиотелефонной связью всех автомобильных дорог федерального значения в России обойдётся бюджету страны в 28 миллиардов рублей и займёт шесть лет, говорится в предложении Минкомсвязи, размещённом на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из пояснительной записки к проекту, в текущем году на старт проекта предполагается выделить 500 миллионов рублей, а затем 2,8 млрд рублей в 2020 году, 4,4 млрд — в 2021-м, 6,4 млрд — в 2022-м, потом ещё 7,6 и 6,4 миллиарда в 2023–2024 годах соответственно.

Отмечается, что эти средства пойдут на установку непосредственно антенно-мачтовых сооружений, строительство подъездных путей к этим объектам и обеспечение их постоянной электроэнергией. По подсчётам министерства, стоимость строительства одной такой базовой станции составляет около 15 млн рублей.