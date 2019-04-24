Ким Чен Ын выехал во Владивосток на бронепоезде

На 25 апреля намечена встреча северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Глава КНДР Ким Чен Ын выехал во Владивосток на личном бронепоезде, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. Это будет его первый визит в Россию с тех пор, как он руководит Северной Кореей.

Северокорейский лидер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля 2019 года на острове Русский. Как писал Лайф, одной из главных тем переговоров станет ядерная проблема Корейского полуострова.

Ранее во Владивостоке приземлились два самолёта из Пхеньяна, которые доставили представителей делегации и сотрудников службы безопасности. В Россию приехала также сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон.

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