В США заявили о готовности продолжать переговоры с РФ по денуклеаризации КНДР

Вашингтон "в курсе" сообщений на тему встречи президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивостоке.

Вашингтон будет продолжать вести переговоры с Москвой для сближения позиций по вопросам денуклеаризации КНДР. Об этом заявила представитель Госдепартамента США, передаёт ТАСС.

— Заместитель министра иностранных дел Моргулов (РФ) и спецпредставитель Бигэн (США) будут продолжать вести диалог для преодоления каких бы то ни было разногласий относительно пути вперёд, — приводит агентство её слова.

Отмечается, что Администрация США "в курсе" сообщений на тему встречи президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивостоке.

Ранее Лайф рассказывал, что переговоры лидеров России и КНДР состоятся 25 апреля во Владивостоке. Ожидается, что глава Северной Кореи приедет в Россию на собственном бронепоезде. 23 апреля в город был доставлен его лимузин. В Кремле уже назвали предполагаемые итоги встречи.