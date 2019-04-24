СМИ заподозрили Китай в тайном использовании гражданских спутников США

Китайские власти применяют произведённые в США спутники для усиления возможностей своих вооружённых сил и сил безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идёт о девяти спутниках, используемых КНР для связи с китайскими военнослужащими на спорных территориях в Восточно-Китайском море. Эти спутники также используются китайской полицией.

Ещё один спутник не запущен на орбиту: его строит Boeing. Планируется, что, когда аппарат выйдет в космос, Китай применит его для реализации китайского проекта, который конкурирует с американской системой глобального позиционирования GPS.

Со стороны США эти проекты со спутниками реализовывались при участии таких компаний, как Boeing и Carlyle Group, говорится в статье. К этим выводам издание пришло на основе информации о компаниях и бесед с их руководителями.

Законы США запрещают местным компаниям экспортировать спутники в Китай. Но не существует никаких ограничений в том, что касается использования спутников, когда они уже на орбите. Именно благодаря этому Китай смог договориться о применении спутников в своих целях.

The Wall Street Journal указывает, что подобные договорённости, судя по всему, идут вразрез со стремлением Вашингтона ограничивать военное усиление Китая.