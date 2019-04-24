Глава Мариинки высказался о строительстве парка в центре Петербурга

Худрук санкт-петербургского Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев поддерживает идею строительства парка в центре города на месте, где планировалось строительство судебного квартала, о чём он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

— Я всячески приветствую любую инициативу, которая укрупняет возможности, особенно для... детей и всех, кто любит культуру, получить возможность доступа к невероятным богатствам Петербурга, — сказал он.

Ранее за создание парковой зоны вместо судебного квартала высказался актёр Константин Хабенский.

Решение о реконструкции набережной в историческом центре Петербурга было принято в 2007 году. Проект несколько раз менялся, и уже в 2013 году здесь предполагалось возведение административных зданий Верховного и Высшего арбитражного судов РФ и соответствующей инфраструктуры.

Начало строительства постоянно откладывалось, и 22 апреля 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга предложил провести общественные слушания о будущем территории. Первоначально здесь располагался научный центр "Прикладная химия", который разрабатывал и испытывал высокотоксичное ракетное топливо.