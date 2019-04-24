На северо-востоке Москвы загорелся ангар — видео

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На северо-востоке Москвы загорелся ангар — видео

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Прямо напротив строения находится пожарная часть, так что спасатели приступили к тушению очень быстро.

В Москве на Осташковской улице загорелся ангар. Как стало известно Лайфу, предварительная площадь пожара составила 80 квадратных метров.

На месте наблюдается мощное открытое пламя. Что хранится в ангаре, неизвестно. О пострадавших информации не поступало.

Примечательно, что прямо напротив ангара находится пожарная часть, так что спасатели приступили к тушению очень быстро. Сейчас пламя уже удалось чуть сбить, сотрудники МЧС продолжают работать на месте.

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