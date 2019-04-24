Глава МИД Турции пригрозил найти замену американским F-35

В Анкаре подчеркнули, что добросовестно заплатили за своё участие в создании истребителей, но и от российских С-400 из-за этого отказываться не собираются.

Если Соединённые Штаты откажутся поставить в Турцию истребители пятого поколения F-35, это не поставит Анкару в безвыходное положение, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

— При самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте — там, где будут предложены самые лучшие технологии, — цитирует главу ведомства РИА "Новости".

Он отметил, что Турция участвует в проекте по созданию F-35 как партнёр и внесла со своей стороны все необходимые деньги.

При этом он ещё раз подтвердил твёрдое намерение закупить российские ракетные комплексы С-400, поскольку Турции срочно нужны системы ПВО.

Напомним, именно приобретением Турцией С-400 крайне недовольны в США. Как писал Лайф, Вашингтон пытался шантажировать Анкару: грозил оставить её без своих истребителей.

Но турецкие руководители не унывают и уже не первый год подумывают о российских Су-57.