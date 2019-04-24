Гражданина Финляндии заподозрили в изнасиловании работницы отеля в Эстонии

Пострадавшая получила лёгкие травмы, а мужчина пытался скрыться с места преступления, но был задержан охраной.

Гражданина Финляндии арестовали в Таллине по подозрению в изнасиловании, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на эстонскую полицию.

— ЧП произошло в одном из отелей Старого города в Таллине 21 апреля, где 31-летний гражданин Финляндии пытался изнасиловать работницу отеля. Мужчина был задержан на 48 часов, затем ему продлили арест на два месяца, — поясняется в сообщении.

Женщина получила лёгкие травмы, а гражданин Финляндии пытался скрыться с места преступления, но был задержан охраной.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы.