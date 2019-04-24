Футболист забил гол на седьмой секунде игры чемпионата Англии — видео

Shane Long scores the fastest goal in Premier Legue history, 7 seconds ! #WATSOU #ShaneLong #Long pic.twitter.com/VcxzXArpLT— Chayk ! (@chayk_d_mahn) April 23, 2019
Нападающий футбольного клуба "Саутгемптон" Шейн Лонг забил гол на седьмой секунде матча 31-го тура чемпионата Англии против ФК "Уотфорд".
Этот гол оказался самым быстрым за всю историю английской премьер-лиги. Предыдущий рекорд установили в 2000 году. Тогда игрок "Тоттенхэма" Ледли Кинг забил "Брэдфорду" на девятой секунде.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени