Футболист забил гол на седьмой секунде игры чемпионата Англии — видео

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Футболист забил гол на седьмой секунде игры чемпионата Англии — видео

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Нападающий футбольного клуба "Саутгемптон" Шейн Лонг забил гол на седьмой секунде матча 31-го тура чемпионата Англии против ФК "Уотфорд".

Этот гол оказался самым быстрым за всю историю английской премьер-лиги. Предыдущий рекорд установили в 2000 году. Тогда игрок "Тоттенхэма" Ледли Кинг забил "Брэдфорду" на девятой секунде.

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