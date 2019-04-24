Глава Нацполиции Одесской области подал в отставку

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Глава Нацполиции Одесской области подал в отставку

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Фото: © Twitter/Новости ОДЕССЫ

Дмитрий Головин, занимавший этот пост с 2016 года, заявил, что уйти он решил сам.

Глава Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин уходит со своего поста, сообщает Общественное ТВ. Он заявил, что решил уволиться по собственному желанию.

— Я так для себя решил, — сказал он.

Головин руководил одесской полицией с ноября 2016 года.

Примечательно, что он подал рапорт вскоре после обнародования официальных итогов выборов президента Украины. Напомним, победил Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей. Пётр Порошенко набрал 24,45%.

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