Глава Нацполиции Одесской области подал в отставку

Глава Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин уходит со своего поста, сообщает Общественное ТВ. Он заявил, что решил уволиться по собственному желанию.
— Я так для себя решил, — сказал он.
Головин руководил одесской полицией с ноября 2016 года.
Примечательно, что он подал рапорт вскоре после обнародования официальных итогов выборов президента Украины. Напомним, победил Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей. Пётр Порошенко набрал 24,45%.
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