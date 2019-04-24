Бразильский суд сократил тюремный срок экс-президента да Силвы

Бывший глава государства был приговорён к 12 годам заключения по делу о взяточничестве и отмывании денег.

Согласно решению Верховного суда Бразилии, срок тюремного заключения бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы был сокращён до восьми лет, трансляция заседания велась на судебном YouTube-канале.

Коллегия из четырёх судей пересмотрела избранные меры пресечения по тем трём эпизодам, за которые приговорён Лула, и сократила наказание за взятку в виде роскошной квартиры "на берегу моря", которую экс-президент получил в качестве благодарности от строительной компании OAS в обмен на госконтракт. Также ему был уменьшен ранее назначенный штраф с 29 млн реалов (7,5 млн долларов) до 2,4 млн реалов (около 600 тыс. долларов).

Согласно бразильским законам, теперь Лула может претендовать и на смягчение режима — вплоть до исправительных работ и досрочного освобождения уже в текущем году. Для этого надо отбыть шестую часть срока, а ему вынесли приговор ещё в конце января прошлого года, в апреле его арестовали.

Напомним, в марте 2016 года бразильская полиция впервые пришла с обыском в дом бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в рамках расследования дела о коррупции в государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).

Решение бразильского суда об аресте экс-главы государства было резко встречено населением, протестные акции не обошлись без пострадавших. Позже политика поддержали и депутаты, которые добавляли к своим именам имя Лула.