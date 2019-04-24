Обвинение в деле Бутиной не возражает против отсрочки приговора

Американская прокуратура настаивает на рассмотрении в ходе суда над россиянкой Марией Бутиной экспертной оценки и показаний экс-сотрудника ФБР Роберта Андерсона и в связи с этим не возражает против отсрочки в вынесении приговора. Позиция обвинения излагается в документе в электронной базе суда округа Колумбия.

— Суд может и должен рассмотреть эти показания в общем контексте с другими доказательствами по делу, чтобы дать оценку природе правонарушения и тому, насколько оно было серьёзно. Ходатайство защиты (об исключении показаний Андерсона. — Прим. Лайфа) должно быть отклонено, — цитирует ТАСС сторону обвинения.

Как подчеркнули в документе, суд готов отложить вынесение приговора, чтобы у защиты было время сформулировать свой ответ.

Ранее адвокаты Бутиной просили суд исключить из дела показания Андерсона, заявившего, что Бутина действовала "от лица властей РФ". По их словам, в этих материалах содержится "совершенно новая теория шпионской деятельности, никогда не выдвигавшаяся в качестве обвинения, никогда не пояснявшаяся жюри присяжных, никогда не предававшаяся гласности и даже никогда не обсуждавшаяся напрямую с Марией".

Напомним, американские прокуроры потребовали у суда приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам заключения.