Трамп о разговоре с основателем Twitter: Замечательная встреча

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Трамп о разговоре с основателем Twitter: Замечательная встреча

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Недавно глава Белого дома жаловался, что социальная сеть удаляет его подписчиков и вообще предвзято относится к нему как к республиканцу.

Президент США Дональд Трамп встретился с основателем "Твиттера" Джеком Дорси в Белом доме.

Замечательная встреча... Обсудили много вопросов, касающихся их платформы, а также мира социальных сетей в целом. Надеюсь на открытый диалог!написал американский лидер в социальной сети.

Незадолго до этого разговора глава Белого дома посетовал, что "Твиттер" предвзято относится к нему как к члену Республиканской партии. По словам Трампа, социальная сеть удаляет его подписчиков из аккаунта и затрудняет саму подписку.

Ранее Лайф писал, что в "Твиттере" объяснили уменьшение количества "фолловеров" у знаменитостей необходимостью избавляться от фейковых аккаунтов.

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