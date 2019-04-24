Трамп о разговоре с основателем Twitter: Замечательная встреча

Недавно глава Белого дома жаловался, что социальная сеть удаляет его подписчиков и вообще предвзято относится к нему как к республиканцу.

Президент США Дональд Трамп встретился с основателем "Твиттера" Джеком Дорси в Белом доме.

— Замечательная встреча... Обсудили много вопросов, касающихся их платформы, а также мира социальных сетей в целом. Надеюсь на открытый диалог! — написал американский лидер в социальной сети.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2019 г.

Незадолго до этого разговора глава Белого дома посетовал, что "Твиттер" предвзято относится к нему как к члену Республиканской партии. По словам Трампа, социальная сеть удаляет его подписчиков из аккаунта и затрудняет саму подписку.

Ранее Лайф писал, что в "Твиттере" объяснили уменьшение количества "фолловеров" у знаменитостей необходимостью избавляться от фейковых аккаунтов.