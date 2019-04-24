Мадуро заявил, что правительство полностью контролирует ситуацию в стране

По словам политика, попытка свержения Уго Чавеса в 2002 году войдёт в историю государства как трагедия, а события, разворачивающиеся последние месяцы, — как комедия.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что контроль над ситуацией в стране полностью находится в руках действующего правительства. Его выступление транслировалось государственным телевидением.

— В наших руках полный контроль правительства, командования вооружёнными силами, полный контроль над национальной территорией. Как конституционный президент, я управляю национальными отношениями, веду повестку дня и выполняю все мои обязательства, — сказал он.

Президент пообещал, что правительство продолжит управление страной "с конституцией в руке, в мире, демократически, вместе с народом". Также по его словам, несостоявшаяся попытка госпереворота, затянувшаяся с января текущего года, навсегда войдёт в историю "как комедия".

Во время выступления боливарианский лидер также не обошёл стороной свой крайне важный имиджевый проект "Миссия — прекрасная Венесуэла", анонсированный им в конце января 2019 года. Он пригрозил судебными исками к шести оппозиционным мэрам городов, игнорирующим его.

— 54 города вошли в "Миссию — прекрасная Венесуэла", но есть шесть городов, где главами являются бесполезные оппозиционеры-бездельники, которые не захотели включаться в работу. Надо продолжать звать их, и я скажу вам больше, вице-президент, если они откажутся, нужно подать на них заявления в прокуратуру, потому что отказываться править и служить народу — это преступление, — адресовал своё обращение Мадуро к вице-президенту Делси Родригес.

Напомним, 21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Вскоре после этого спикер оппозиционного парламента объявил себя временным президентом страны. Некоторые страны Запада во главе с США поддержали его кандидатуру, однако Россия, Китай и ряд других стран выразили поддержку избранному главе государства.