Илон Маск о самовоспламенении Tesla: Более миллиона обычных машин сгорают за год

Основатель компании — производителя электрокаров заверил, что его машины в пять раз меньше подвержены риску пожара.

Генерального директора компании Tesla Илона Маска возмутили многочисленные сообщения о воспламенении одного из электромобилей, произведённых в его компании.

— Более миллиона двигателей внутреннего сгорания (это даже есть в названии!) сгорают каждый год с тысячами жертв, но, когда воспламеняется одна Tesla и никто не пострадал, появляются самые большие заголовки. Почему такие двойные стандарты? — написал бизнесмен.

Маск заверил, что машины Tesla, как и многие другие электрокары, в пять раз меньше подвержены риску загореться, чем авто с двигателями внутреннего сгорания.

Как ранее писал Лайф, на парковке в Шанхае Tesla вспыхнула по неизвестной причине. А до этого в США был трагический случай: в автомобиле Tesla Model S заживо сгорел человек, потому что система заперла все двери и отключила механизм экстренного разблокирования.