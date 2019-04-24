Стало известно, когда Зеленский в последний раз выступит как шоумен

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Стало известно, когда Зеленский в последний раз выступит как шоумен

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Фото: © РИА "Новости"

Избранный президент Украины проведёт известное юмористическое шоу в Октябрьском дворце в Киеве.

Победитель выборов президента Украины шоумен Зеленский в последний раз предстанет перед жителями страны как юморист 25 мая, сообщает "112 Украина".

Шоумен примет участие в широко известном в стране проекте "Лига смеха". Команды выступят в Киеве, чтобы побороться за выход в очередной этап.

— Неизменный ведущий шоу — Владимир Зеленский, — сказано в анонсе.

Напомним, во втором туре выборов президента Украины он набрал 73% голосов избирателей, оставив далеко позади Петра Порошенко, которого поддержали 24%.

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