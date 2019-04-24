Стало известно, когда Зеленский в последний раз выступит как шоумен

Победитель выборов президента Украины шоумен Зеленский в последний раз предстанет перед жителями страны как юморист 25 мая, сообщает "112 Украина".
Шоумен примет участие в широко известном в стране проекте "Лига смеха". Команды выступят в Киеве, чтобы побороться за выход в очередной этап.
— Неизменный ведущий шоу — Владимир Зеленский, — сказано в анонсе.
Напомним, во втором туре выборов президента Украины он набрал 73% голосов избирателей, оставив далеко позади Петра Порошенко, которого поддержали 24%.
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