Гройсман поручил "Нафтогазу" искать недорогой газ по всему миру

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман поручил компании "Нафтогаз" увеличить добычу газа в стране и "искать дешёвый газ по всему миру". Его заявление транслировал телеканал Espreso.

По словам главы украинского кабмина, с 1 мая стоимость газа для украинцев уменьшится на 300 гривен — до 8240 гривен (около 19 700 рублей) за тысячу кубических метров.

Премьер страны заявил, что "это второй раз, когда он поставил жёсткое требование "Нафтогазу". По его словам, "третьего раза не будет".

— Пусть работают на страну, увеличивают добычу газа на Украине, пусть ищут дешёвый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле, — подчеркнул он.

В начале апреля Кабинет министров Украины отменил фиксированные цены на газ для населения.