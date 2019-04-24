Гройсман поручил "Нафтогазу" искать недорогой газ по всему миру

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Гройсман поручил "Нафтогазу" искать недорогой газ по всему миру

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Фото: © РИА Новости/ Александр Демьянчук

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман поручил компании "Нафтогаз" увеличить добычу газа в стране и "искать дешёвый газ по всему миру". Его заявление транслировал телеканал Espreso.

По словам главы украинского кабмина, с 1 мая стоимость газа для украинцев уменьшится на 300 гривен — до 8240 гривен (около 19 700 рублей) за тысячу кубических метров.

Премьер страны заявил, что "это второй раз, когда он поставил жёсткое требование "Нафтогазу". По его словам, "третьего раза не будет".

Пусть работают на страну, увеличивают добычу газа на Украине, пусть ищут дешёвый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле, — подчеркнул он.

В начале апреля Кабинет министров Украины отменил фиксированные цены на газ для населения.

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