Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

Диетологи рассказали, что без вреда для здоровья можно съесть в праздник Светлого Христова Воскресения, приходящийся в этом году на 28 апреля, три куриных яйца, сообщает РИА "Новости".
Что касается куличей и пасхи из творога, они являются достаточно калорийными, поэтому в день можно позволить себе съесть около 100 граммов одного из этих блюд или же уменьшить порции.
Эксперты указывают, что в куличах есть витамины группы В, а также витамины Е и А. Творожная пасха богата витаминами А и D и кальцием.
В свою очередь, куриные яйца — очень ценный продукт, который содержит помимо белков, жиров и углеводов много витаминов и минералов, включая витамин А, холин, биотин, кобальт и селен.
Впрочем, употреблять пасхальные продукты нужно с осторожностью, если есть заболевания ЖКТ.
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