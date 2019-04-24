Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

Куличи и пасха из творога являются достаточно калорийными, поэтому в день можно позволить себе съесть около 100 граммов одного из этих блюд.

Диетологи рассказали, что без вреда для здоровья можно съесть в праздник Светлого Христова Воскресения, приходящийся в этом году на 28 апреля, три куриных яйца, сообщает РИА "Новости".

Что касается куличей и пасхи из творога, они являются достаточно калорийными, поэтому в день можно позволить себе съесть около 100 граммов одного из этих блюд или же уменьшить порции.

Эксперты указывают, что в куличах есть витамины группы В, а также витамины Е и А. Творожная пасха богата витаминами А и D и кальцием.

В свою очередь, куриные яйца — очень ценный продукт, который содержит помимо белков, жиров и углеводов много витаминов и минералов, включая витамин А, холин, биотин, кобальт и селен.

Впрочем, употреблять пасхальные продукты нужно с осторожностью, если есть заболевания ЖКТ.

На российских прилавках перед Пасхой не нашли высококачественных яиц