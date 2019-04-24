Пожары охватили почти 27 тысяч гектаров леса в России

В России полыхает 26,9 тыс. гектаров леса, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны. Пожарные зафиксировали 17 очагов возгорания.

Почти вся охваченная огнём территория находится в Забайкальском крае — 26,365 тыс. гектаров.

Ещё два пожара на площади в 394 га произошли в Хабаровском крае, возгорания зафиксированы также в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и под Псковом.

К тушению привлечено более 1600 пожарных, в их распоряжении 445 единиц техники. Кроме того, 13 воздушных судов сбрасывают воду на горящие леса и ведут мониторинг.