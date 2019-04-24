На северо-востоке Индии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

В индийском штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах от города Алонг, очаг залегал на глубине 30 километров.

Это уже второе серьёзное землетрясение в регионе за минувшие сутки, ранее сейсмическая активность была зафиксирована в Тибетском автономном районе Китая.