На северо-востоке Индии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

В индийском штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах от города Алонг, очаг залегал на глубине 30 километров.
Это уже второе серьёзное землетрясение в регионе за минувшие сутки, ранее сейсмическая активность была зафиксирована в Тибетском автономном районе Китая.
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