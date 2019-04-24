МИД Украины разглядел "смену тона" России по делу о задержанных моряках

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили об "изменении тона разговора" с РФ по делу о задержанных в результате провокации в Керченском проливе украинских моряках.

Как написала в "Фейсбуке" замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль, в ходе обмена мнениями её "поразил кардинальный переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии". В чём именно ранее проявлялось "хамство" Москвы, она не уточнила.

При этом Зеркаль указала, что "смена тона" никак не повлияла на позицию Киева по этому делу.

Замминистра предположила, что замеченные ею изменения могут оказаться частью "тактики Москвы" или желанием "затянуть процесс консультаций".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна пересекли границу РФ у Керченского пролива. Вскоре корабли остановили, а моряков задержали. Двое из них оказались сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались, что совершили провокацию. В январе, а затем и в апреле 2019 года им продлили срок ареста.