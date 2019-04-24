Посол США пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море

По словам дипломата, каждый корабль, который развёрнут в регионе, представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Посол США в РФ Джон Хантсман назвал авианосную группировку американского флота, развёрнутую в Средиземном море, сигналом для Москвы. Об этом сообщается в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.

— Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют РФ, что если она вправду стремится к улучшению отношений с США, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру, — сказал Хантсман.

По словам высокопоставленного дипломата, каждый авианосец, который развёрнут в Средиземном море, представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Две авианосные группы флота ВМС США приступили к совместным операциям в регионе 23 апреля. Всего в состав группировки входит более 130 самолётов, 10 кораблей, включая авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis, а также девять тысяч моряков и бойцов морской пехоты.

Россия в последние годы часто заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у своих западных границ. Сама организация называет это "сдерживанием российской агрессии".