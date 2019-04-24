Эксперты: Из-за спора Москвы и Минска о нефти сильнее всего пострадает Киев

Украине предсказали топливный кризис, если Белоруссия перестанет ввозить российское сырьё.

Разногласия России и Белоруссии насчёт качества нефти могут обернуться серьёзными проблемами для Украины, заявил "Известиям" сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, Киев во многом зависит от поставляемых из Белоруссии нефтепродуктов, которые производят из российского сырья. Собственная переработка топлива на Украине в плачевном состоянии, и 80% бензина страна ввозит из Белоруссии.

— Найти альтернативных Москве и Минску импортёров весьма проблематично, поскольку Украина сталкивается с дефицитом подвижного состава для транспортировки нефтепродуктов, — сказал эксперт.

Как ранее сообщал Лайф, белорусская сторона пожаловалась на некачественную нефть, поступающую через трубопровод "Дружба". Вскоре "Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов.