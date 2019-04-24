СМИ: Путин проведёт совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье

Российский лидер намерен обсудить стихийное бедствие с губернатором и представителями местных властей.

Президент РФ Владимир Путин намерен провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По данным СМИ, российский лидер хочет обсудить с губернатором и представителями местных властей ситуацию с лесными пожарами.

— Да, такое намерение есть, — приводит газета слова Пескова.

Отмечается, что вследствие разбушевавшейся стихии сгорело около 100 домов, 113 ферм и погибло 5,6 тысячи голов скота.