Экс-глава МИД Эквадора заявил, что власти выдумали "русских хакеров" у Ассанжа

Российские хакеры, якобы связанные с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, на самом деле плод воображения нынешних властей Эквадора. Об этом РИА "Новости" заявил экс-глава МИД страны Рикардо Патиньо.

— Русские хакеры не существуют, их придумали. Они не могут ничего сказать, потому что они не существуют. Правительство не может сказать, где они находятся. Я их спрашивал много раз об их местонахождении, — сказал он.

Ранее глава МВД Эквадора сообщила журналистам о задержании близкого соратника Ассанжа, который под покровительством Рикардо Патиньо якобы совершил несколько международных поездок. А вместе с этим рассказала о таинственных российских хакерах, которые даже проживали в эквадорском посольстве.