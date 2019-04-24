В Москве впервые пройдёт фестиваль искусств "Николин день"

Зрители увидят выступление Эмира Кустурицы, карнавальные шествия и 17-метровый корабль прямо на Манежной площади.

Фестиваль "Николин день" впервые пройдёт в Москве с 17 по 19 мая 2019 года, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

— Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, играх, тематических карнавальных шествиях на площади Революции, Тверском бульваре, Тверской площади и парке "Коломенское", а на Манежной площади посетители увидят 17-метровый корабль, — говорится в сообщении.

На это судно можно будет передать своё доброе пожелание и получить в ответ открытку от других гостей праздника.

Кроме того, в рамках "Николина дня" пройдут концерты, выступят Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Uma2rman, певица Ёлка, Mgzavrebi и OQJAV.

Посетителям также предложат попробовать российскую рыбу и морепродукты в гастрономических лавках.