Собянин утвердил схему газоснабжения Москвы до 2030 года

Схема разработана для определения направлений развития и технического перевооружения системы газораспределения для обеспечения развития столицы.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении генеральной схемы газоснабжения и схемы внешнего газоснабжения Москвы до 2030 года. Документ размещён на официальном сайте градоначальника.

— Утвердить генеральную схему газоснабжения Москвы на период до 2030 года; схему внешнего газоснабжения Москвы — на период до 2030 года, — разъясняется в документе.

Уточняется, что схема газоснабжения разработана с целью определения направлений развития и технического перевооружения системы газораспределения для обеспечения развития столицы. Главными задачами генеральной схемы являются обеспечение надёжной работы подачи газа потребителям, снятие ограничений на подключение новых потребителей, обусловленных недостаточной пропускной способностью газораспределительной сети, уменьшение затрат при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства Москвы, обеспечение экологической безопасности системы газоснабжения и газораспределения.